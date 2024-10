Gleisi comemora 'vitórias expressivas do PT' em Mauá, Camaçari e Pelotas

A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), comemorou as "vitórias expressivas" do partido, que conquistou as prefeituras de Mauá (SP), Camaçari (BA) e Pelotas (RS) no segundo turno das eleições municipais neste domingo, 27. Ela também já havia celebrado a eleição de Evandro Leitão em Fortaleza, única capital que será comandada pela sigla no próximo ano.

Em Mauá, considerado um importante reduto do PT, Marcelo Oliveira levou a reeleição com 54,05% dos votos, contra 45,95% de Atila (União Brasil). Uma votação apertada deu a prefeitura de Camaçari para Caetano, que levou a melhor com 50,92% dos votos, diante de 49,08% de Flávio (União). O resultado de Pelotas também mostrou uma disputa acirrada e Marroni obteve 50,36% dos votos, contra 49,64% de Marciano Perondi (PL).

"Vitórias expressivas do PT, com a garra da nossa militância neste segundo turno, enfrentando a mentira e a violência da extrema direita em campanhas que contaram, mais uma vez, com a garra da nossa militância", escreveu em sua conta no X (antigo Twitter).

Mais cedo, ela também exaltou a militância do partido ao celebrar a vitória de Leitão, em Fortaleza, que ocorreu por pouco mais de 10 mil votos de diferença. A vitória na capital cearense marca uma retomada do PT, que no pleito de 2020 não conseguiu eleger nenhum prefeito de capital pela primeira vez.