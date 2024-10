Atacante turco de 19 anos marca 2, e Juventus arranca empate com a Inter de Milão em 4 a 4

A Juventus conseguiu arrancar um empate em 4 a 4 com a Inter de Milão neste domingo graças a um atacante turco de 19 anos que jogou o clássico por pouco mais de 30 minutos. Kenan Yildiz entrou em campo aos 16 minutos do segundo tempo substituindo Weah, quando o Inter tinha vantagem de 4 a 2 no placar.

Com dois fortes chutes de pé esquerda, Yildiz marcou duas vezes, seus dois primeiros gols no Italiano, e decretou o empate no San Siro. O resultado deixou a Inter com 18 pontos, na segunda posição do campeonato, a quatro do líder Napoli. A Juventus chegou a 17.

As equipes chegaram para o jogo em Milão após resultados opostos na Liga dos Campeões no meio da semana. A Inter venceu o Young Boys com um gol no final da partida, enquanto a Juventus foi derrotada pelo Stuttgart também por 1 a 0 com o gol saindo nos acréscimos.

Depois de passar oito rodadas sofrendo apenas 1 gol no Italiano, a Juventus levou 3 em apenas 37 minutos contra a Inter. O primeiro aconteceu após o brasileiro Danilo cometer pênalti em Thuram. Zielinski cobrou forte, de direita, no centro do gol e fez 1 a 0. Foi segundo pênalti cometido pelo lateral da seleção brasileira em dois jogos seguidos da Juventus.

Os visitantes conseguiram a virada em 12 minutos. Aos 20, após levantamento na área, Mckennie tocou para Vlahovic, já dentro da pequena área, tocar para as redes. Foi o sexto gol do atacante sérvio no Italiano. Ele está atrás de Retengui, da Atalanta, com 10 gols, e de Thuram, com 7. A virada aconteceu aos 27. Após boa jogada de Francisco Conceição, que envolveu a defesa da Inter pela direita, Weah concluiu o cruzamento e fez 2 a 1.

A Inter chegou ao empate com Mkhitaryan. Após tabela com Thuram, o meia armênio finalizou no canto direito de Di Gregorio, goleiro da Juventus. E a virada dos mandantes aconteceu em novo pênalti, desta vez cometido por Kalulu em Dumfries.

Zielinski cobrou novamente, mas desta vez rasteiro e no canto direito de Di Gregorio.

Na segunda etapa, o time da casa conseguiu ampliar logo aos 8 minutos. Após escanteio pela direita, Dumfries aproveitou rebote, ajeitou e bateu de pé direita. Parecia que o resultado estava consolidado, mas a Juventus iniciou uma reação aos 25, com o turco Yildiz, que entrou no lugar de Weah.

O atacante turco de 19 anos recebeu passe de McKennie avançou pela esquerda até invadir a área da Inter, quando bateu cruzado, no canto esquerdo de Sommer. Aos 37, Yildiz empatou o clássico. Após cruzamento da direita, o rebote caiu para o atacante na esquerda dentro da área. Ele novamente bateu forte e cruzado. Sommer chegou a tocar na bola, mas foi insuficiente para evitar o gol de empate.

Nascido na Alemanha, Yildiz chegou à Juventus vindo das categorias de base do Bayern de Munique em julho de 2022. Ele jogou pela categoria sub-23 do time italiano até o ano passado, quando foi incorporado à equipe principal.

Na próxima rodada, a Inter continua sua perseguição ao líder Napoli e enfrenta o Empoli como visitante na quarta-feira. A Juventus recebe o Parma, na terça-feira.

Mais cedo, a Lazio confirmou a sua condição de postulante à vaga na Liga dos Campeões ao vencer Gênova por 3 a 0, gols de Noslin, Pedro Rodriguez e Matías Vecino. O time de Roma está em quinto lugar, com 16 pontos.

Já o Gênova está na zona de rebaixamento e prestes a contratar Mario Balotelli, de 34 anos, sem equipe desde junho e que chegou a ser cogitado pelo Corinthians.

Balotelli será anunciado nesta segunda-feira. "Salvo uma grande surpresa", disse o diretor esportivo do Gênova, Marco Ottolini. A estreia poderá ser na quinta-feira, no confronto contra a Fiorentina, correspondente à décima rodada.

Em outros duelos deste domingo, Monza e Unione Venezia empataram em 2 a 2, e Parma e Empoli ficaram no 1 a 1. Graças ao ponto somado, os venezianos saem da lanterna. O Lecce, que no sábado foi derrotado pelo líder Napoli, é o novo último colocado.