Cármen Lúcia diz que eleição "segue em tranquilidade"

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, fez um breve pronunciamento no início da tarde deste domingo, 27, na sede do TSE. A ministra disse que fez uma reunião com presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais e que recebeu a informação de que o segundo turno das eleições "segue em tranquilidade".

"Conversando com os presidentes dos TREs, a eleição segue com tranquilidade. Não houve intercorrências fora do previsto", afirmou a ministra.

Cármen Lúcia disse que "temíamos pelas dificuldades climáticas, mas a eleição continua sem nenhum tipo de problema nesse sentido".

A presidente do TSE chamou os eleitores para comparecerem ao segundo turno e disse que o voto se trata de uma "responsabilidade cívica".

"Estamos pedindo para o eleitor comparecer. Geralmente, no segundo turno o eleitor acha que o candidato que ele escolheu no primeiro turno não está nas urnas e por isso não vai votar. Isso não altera nada. democracia é saber que o candidato da sua preferência foi eleito e eventualmente não é o seu candidato eleito. Isso não afasta a responsabilidade cívica com cada um de nós e com os outros", declarou.

Questionada sobre a abstenção dos eleitores neste segundo turno, a ministra disse que os números de ausentes não é igual em todas as regiões. Afirmou que pretende apresentar dados regionalizados e apresentando a diferenciação de perfil dos eleitores que não votaram.

"Depois que terminar as eleições, vamos pesquisar os locais, quais eleitores deixaram de votar, se são homens, mulheres, os Estados e os municípios em que estão registrados. Em geral, fazemos a apresentação do número pela média nacional, mas a causa é local. Para que eu apresente isso ao Brasil, de forma esmiuçada, até para depois convidar o eleitor que se absteve, é preciso termos os dados específicos", declarou.

Cármen Lúcia disse que fará um novo pronunciamento ao final da votação, depois das 17h.