Esquiador Lucas Braathen conquista melhor resultado do Brasil nos esportes olímpicos de inverno

O esquiador Lucas Braathen ficou na quarta posição do slalom gigante na Copa do Mundo de esqui alpino de Sölden, na Áustria, neste domingo. Com 2min10s40, ele ficou nove décimos atrás do campeão, o norueguês Alexander Steen Olsen. Henrik Kristoffersen e Atle Lie McGrath, ambos da Noruega, terminaram na segunda e na terceira posições.

Com o desempenho na Áustria, ele já estabelece o melhor resultado do Brasil em etapas de Copa do Mundo nos esportes olímpicos de inverno. Antes, a melhor atuação brasileira era a sexta posição de Isabel Clark no snowboard cross em Vallnord-Arcalís, em Andorra, em janeiro de 2014.

Foi o primeiro evento de Lucas Braathen com as cores do Brasil no circuito internacional da modalidade. Ele competiu na temporada passada sob a bandeira da Noruega e surpreendeu o mundo ao anunciar sua aposentadoria.

Aos 24 anos, o filho de um norueguês com uma brasileira retornou às competições defendendo o país de sua família materna. Lucas Braathen nasceu em Oslo, capital da Noruega, e chegou a jogar futebol na infância, mas o inverno norueguês suspendia as atividades por várias semanas. O pai pediu que escolhesse uma modalidade de neve.

Aos 9 anos, ele experimentou o esqui alpino e não se deu bem logo de cara. As outras crianças desciam muito mais rápido do que ele. Ele persistiu e o resultado veio. Ele foi campeão do slalom na Copa do Mundo de Esqui Alpino 2022/2023.

A etapa de Sölden já valeu pontos para o ranking que determinará os classificados aos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão e Cortina DAmpezzo-2026. O Brasil não disputa o esqui alpino masculino em Olimpíadas desde Albertville-1992.

Braathen se prepara para a segunda prova da Copa do Mundo de Esqui Alpino e competirá em Levi, na Finlândia, no slalom, sua maior especialidade em 17 de novembro.