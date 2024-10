"Campanha eleitoral do PT e dos candidatos que apoiamos foi linda", diz Gleisi Hoffmann

A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), afirmou em suas redes sociais neste domingo, 27, que o partido e os candidatos apoiados pela legenda fizeram uma campanha eleitoral "linda", com "a força da militância" petista, a qual ela parabenizou. Neste segundo turno do pleito municipal, o PT disputa 13 cidades, das quais, 4 capitais: Fortaleza (CE), Natal (RN), Cuiabá (MT) e Porto Alegre (RS).

"Hoje é dia votar para nossos candidatos e candidatas, com muita alegria, em busca da vitória no segundo turno. Foi linda a campanha do PT e dos candidatos que apoiamos em todo o país, com a força da nossa militância, que está de parabéns mais uma vez", escreveu Gleisi em seu perfil no X (ex-Twitter).

Ela prosseguiu: "E vamos ficar de olho para impedir e denunciar as mentiras, a violência e a compra de votos pelos adversários, que chegam desesperados com nosso crescimento em muitas cidades."

A presidente do PT espera ainda que "as autoridades e a Justiça Eleitoral atuem para que o jogo seja limpo nessa reta final" das eleições municipais. "Vamos juntos, com a democracia, com o Brasil!", concluiu na publicação.