Ministra Cármen Lúcia vota em Belo Horizonte neste segundo turno

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, votou há pouco em Belo Horizonte, nos primeiros minutos em que as urnas foram abertas.

A ministra havia chegado na fila antes da abertura dos portões para votação.

Em rápida declaração à imprensam, após votar, a ministra afirmou que "sem Judiciário independente e imprensa livre, a democracia não acontece", complementando: "E aqui no Brasil, queremos que ela a democracia aconteça sempre."

Cármen Lúcia também agradeceu mesários e a imprensa por contribuírem com as normas das eleições, e disse que espera que "todo mundo participe até o final do dia, que todo mundo vote e exerça esse direito importantíssimo".