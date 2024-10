Juventude demite o técnico Jair Ventura após derrota para o Flamengo no Maracanã

A derrota de 4 a 2 do Juventude para o Flamengo na tarde deste sábado, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, selou o fim da passagem do técnico Jair Ventura no clube gaúcho. A direção anunciou a saída horas depois do resultado negativo.

A divulgação foi feita por meio de uma nota oficial. "O Esporte Clube Juventude, por meio de seu Departamento de Futebol, confirma a saída do técnico Jair Ventura do comando da equipe principal", informa parte do texto. Além do treinador, deixam o clube também os auxiliares Emílio Faro e Antônio Macedo.

Contratado em julho deste ano, o comandante não conseguiu engatar uma série de bons resultados nos jogos recentes da equipe. Com o revés para o Flamengo, o Juventude chegou ao seu quinto jogo sem vitória. Neste recorte, a equipe sofreu três derrotas e acumulou dois empates.

O aproveitamento de Ventura no time profissional foi de 35%. Na Copa do Brasil, ele levou o Juventude até as quartas de final, quando caiu para o Corinthians. No Campeonato Brasileiro, a equipe entrou na zona de rebaixamento.

Com 34 pontos, o Juventude é o primeiro time na zona de degola, na 17ª colocação. Corinthians, Cuiabá e Atlético-GO completam os quatro últimos lugares na tabela de classificação.