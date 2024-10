Pesquisa Quaest em Ribeirão Preto: Ricardo Silva tem 57% dos votos válidos; Marco Aurélio, 43%

O candidato Ricardo Silva (PSD) chega ao segundo turno da eleição à prefeitura de Ribeirão Preto com vantagem sobre o seu adversário, Marco Aurélio (Novo), Segundo pesquisa Quaest divulgada neste sábado, 26, Silva tem 57% dos votos válidos, enquanto Aurélio marca 43%.

Os votos válidos excluem brancos, nulos e indecisos, seguindo o cálculo da Justiça Eleitoral. Para estimar esses votos, a Quaest considera não apenas a intenção de voto, mas também o perfil de comparecimento dos eleitores em São Paulo e a probabilidade de irem às urnas.

Encomendada pela EPTV, afiliada da TV Globo, a pesquisa ouviu 906 eleitores em Ribeirão Preto de 25 a 26 de outubro. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral como 04353/2024. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

No cenário estimulado, em que os nomes dos candidatos são apresentados ao eleitor no momento da entrevista, Silva lidera com 46% das intenções de voto, contra 33% do candidato de Aurélio. No levantamento anterior, divulgado no último dia 17, o candidato do PSD marcava 48% e o do Novo, 31%.

Segundo a pesquisa, 18% dos eleitores pretendem anular o voto. Além disso, 3% dizem que ainda não decidiram em quem vão votar no domingo, 27. No levantamento passado, os números eram 14% e 7%, respectivamente.

Já na pesquisa espontânea, na qual o nome dos candidatos não são apresentados, Silva aparece com 33%, o que representa uma variação positiva de dois pontos porcentuais em relação ao levantamento passado. Já Aurélio tem 24%, um acréscimo de quatro pontos porcentuais.