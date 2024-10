Pesquisa Quaest em Palmas: Janad Valcari tem 51% dos votos válidos e Siqueira Campos, 49%

Pesquisa Quaest divulgada neste sábado, 26, véspera da eleição, mostra Janad Valcari, candidata do PL, com 51% dos votos válidos, empatada tecnicamente com Eduardo Siqueira Campos, do Podemos, que tem 49%.

Os votos válidos são aqueles que realmente determinam o resultado de uma eleição, pois excluem os votos brancos e nulos. A margem de erro da pesquisa é de três pontos porcentuais para mais ou para menos.

Considerando os votos totais, a ex-deputada estadual do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem 46% das intenções de voto, enquanto o ex-prefeito soma 45%. Indecisos são 2%, enquanto aqueles que afirmam que pretendem votar branco ou anular totalizam 7%.

O levantamento entrevistou 904 pessoas entre os dias 25 e 26 de outubro. A pesquisa, encomendada pela TV Anhanguera, tem nível de confiança de 95% e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo TO-05245/2024.