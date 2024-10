Pesquisa Atlas Belém: Igor Normando tem 58,9% dos votos válidos, e Éder Mauro, 41,1%

Na véspera do segundo turno, o deputado estadual Igor Normando (MDB) lidera a disputa pela prefeitura de Belém. De acordo com a última pesquisa AtlasIntel, divulgada neste sábado, 26, o parlamentar tem 58,9% dos votos válidos, contra 41,1% de seu adversário, o deputado federal Delegado Éder Mauro (PL). Os votos válidos excluem brancos, nulos e indecisos, seguindo o cálculo da Justiça Eleitoral.

O instituto AtlasIntel entrevistou 1.210 eleitores de forma online entre o domingo, 20, e a sexta-feira, 25. A margem de erro da pesquisa é de três pontos porcentuais para mais ou para menos, com grau de confiança de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral como PA-04259/2024.

Em votos totais, Igor Normando tem 56,1% das intenções de voto no cenário estimulado, no qual o nome dos candidatos são apresentados aos entrevistados. Éder Mauro, por sua vez, conta com 39,1%. Além disso, 4,3% dizem que vão anular o voto, e 0,5% ainda não decidiu em quem vão votar.

A pesquisa mostra um cenário de estabilidade em relação aos levantamentos anteriores, nos quais o emedebista lidera em intenção de voto desde o fim do primeiro turno. No levantamento passado, divulgado na segunda-feira, 21, Igor Normando tinha 55%, enquanto Éder Mauro 41%.