Raphinha faz golaço, Barcelona goleia Real Madrid no Bernabéu e se isola na ponta do Espanhol

Com uma atuação impecável, o Barcelona visitou o Real Madrid neste sábado, no estádio Santiago Bernabéu, e aplicou uma impiedosa goleada de 4 a 0 sobre o maior rival. O resultado deixa os catalães a seis pontos do adversário (30 a 24) e consolida o trabalho do técnico Hansi Flick. No jogo Lewandowski marcou duas vezes, Lamine Yamal deixou a sua marca e Raphinha fechou o placar com um belo gol de cobertura.

O Real Madrid começou o jogo avançando contra o Barcelona. O time da casa dominava as ações, mas parava nos impedimentos de Mbappé. Aos 30 minutos, o atacante francês recebeu o passe e, de dentro da área, encobriu Inaki Pena, que estava adiantado. O gol, entretanto, foi invalidado pelo VAR por posião irregular do jogador francês.

Depois de seguidos sustos na defesa, o Barcelona conseguiu equilibrar o confronto e também passou a assustar o rival. Mas foi no segundo tempo que o jogo, de fato, esquentou.

Na volta do intervalo, o técnico do Barcelona, Hansi Flick, substituiu Fermin Lopez para dar lugar a Frenkie de Jong. Após a mudança, Marc Casado fez um passe longo para Lewandowski, que cortou para dentro e mandou um belo chute no canto direito, sem chance para Lunin: 1 a 0, aos 9 minutos.

Não demorou para o Barça ampliar. Dois minutos depois, uma bola levantada para a área por Balde foi colocada para dentro novamente por Lewandowski. O cabeceio à queima-roupa passou pelo goleiro e entrou no canto direito da meta, desnorteando os madridistas.

Aos 18 minutos, o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, retirou Tchouameni e colocou Luka Modric. Já Hansi Flick trocou Casado por Dani Olmo. Neste jogo de xadrez entre os estrategistas, o jogo ganhou intensidade e aos 32 minutos, o clube catalão voltou estufar a rede.

Lamine Yamal recebeu dentro da grande área e soltou um chute que entrou no alto do gol: 3 a 0. O Real estava entregue na partida e Vinícius Júnior recebeu cartão amarelo por falta violenta. O Barça não parou por aí. Raphinha ficou com a bola dentro da área, viu o goleiro adiantado e marcou de cobertura aos 39 minutos, fechando a goleada em grande estilo.

A próxima partida do Madrid será sábado às 17h, contra o Valencia, no estádio Mestalla. Já o Barcelona recebe o Espanyol para o clássico local no domingo (03/11), no Estádio Olímpico.

Mais três jogos completaram a rodada de sábado no Campeonato Espanhol. O Real Valladolid perdeu em casa para o Villareal por 2 a 1. O Rayo Vallecano derrotou o Alavés por 1 a 0 e o Las Palmas venceu o Girona por 1 a 0.