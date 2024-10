Peñarol se pronuncia sobre os torcedores presos e critica organização de jogo contra o Botafogo

O Peñarol se pronunciou em nota neste sábado sobre a confusão envolvendo torcedores do clube no Rio de Janeiro na última quarta-feira, antes do duelo contra o Botafogo, pelas semifinais da Copa Libertadores da América.

Em função do episódio, que causou vários transtornos na cidade, o clube uruguaio prometeu apoio jurídico aos torcedores detidos no Brasil. Os dirigentes trabalham para que os torcedores sejam soltos o mais breve possível.

"A prioridade número um do Peñarol é resolver a situação dos torcedores detidos para que possam retornar o mais rápido possível. É por isso que o clube assumiu a responsabilidade pelos custos da defesa judicial dos detidos e do regresso dos adeptos cujo ônibus foi incendiado", disse o Peñarol em nota.

O clube uruguaio ainda criticou a organização que antecedeu a partida contra o Botafogo e a atuação da polícia brasileira.

"Não é a primeira vez que atos desse tipo ocorrem no Brasil, mas nunca antes com essa magnitude. O Peñarol será enérgico em tornar visíveis estas situações junto às instituições que sofreram nos últimos tempos para que isso mude de uma vez por todas", prosseguiu.

O Botafogo venceu o duelo de ida das seminfinais da Libertadores contra o Peñarol por 5 a 0 no estádio Nilton Santos. O confronto de volta ocorre na próxima quarta, no estádio Campeón del Siglo.