Lula pede voto para candidato a prefeito de Fortaleza (CE) Evandro Leitão (PT)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu voto para o candidato do PT em Fortaleza (CE), Evandro Leitão, em mensagem divulgada nas redes sociais na tarde deste sábado. A disputa para a Prefeitura da capital do Ceará é com André Fernandes (PL).

"Fortaleza é uma grande capital do nosso País e merece alguém como Evandro Leitão como prefeito. O Evandro está preparado ... encontrará no governo federal uma gestão parceira para construir projetos para melhorar a vida do povo. Neste domingo, peço ao povo de Fortaleza o voto no 13", diz a mensagem.

Evandro Leitão recebeu 480.174 votos (34,33%) no primeiro turno. Ele atualmente preside a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e foi eleito deputado estadual em 2014, 2018 e 2022.

Nas eleições de 2024, ele concorre pela coligação integrada por PT, PCdoB, PV, Progressistas (PP), Partido Socialista Brasileiro (PSB), Partido Social Democrático (PSD), Republicanos e pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

O adversário, André Fernandes, obteve 562.305 votos, o que representa 40,20% dos votos válidos. O candidato tem 26 anos e nas eleições 2018 foi o deputado estadual mais votado do País.