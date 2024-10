Trump e Harris empatam com 49% cada, mostra pesquisa do Emerson College

Os candidatos à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump e Kamala Harris, empataram com 49% das intenções de voto cada, em pesquisa nacional do Emerson College, divulgada hoje. O levantamento ainda mostra que 1% dos eleitores prováveis apoiará um candidato independente e outra parcela de 1% está indecisa.

A pesquisa mostra que Trump lidera entre eleitores homens, com vantagem de 13 pontos porcentuais sobre Harris (55% a 42%), enquanto a democrata lidera entre mulheres por 10 ponto (54% a 44%). Os números da vice-presidente indicam uma performance pior do que a obtida pelo presidente Joe Biden em 2020.

Independente de em quem irão votar, o levantamento da Emerson College aponta que 50% dos eleitores veem chance de vitória do republicano contra 49% de chance de vitória de Harris.

A sondagem foi conduzida de 23 a 24 de outubro de 2024, junto a 1.000 eleitores, e tem margem de erro de aproximadamente três pontos porcentuais.

No início deste mês, outra pesquisa do Emerson College mostrava Harris na liderança com 50% das intenções de voto, contra 48% de Trump, mas também sinalizando empate pela margem de erro.