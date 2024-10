Que horas sai resultado e como acompanhar apuração do 2º turno das eleições 2024

A votação do segundo turno das eleições 2024, que ocorre em 51 municípios brasileiros, será encerrada às 17h deste domingo, 27. A partir deste horário, as urnas começam a ser apuradas e, em algumas horas, serão conhecidos os novos prefeitos dos municípios que não decidiram a disputa no dia 6 de outubro.

Os eleitores podem acompanhar a apuração dos votos no site do Estadão. A partir do fechamento das urnas, a plataforma do jornal será atualizada constantemente com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para informar quais são os candidatos vitoriosos.

Ao digitar o seu Estado e município na caixa de buscas, uma página específica com a apuração da cidade informa, em tempo real, a porcentagem de urnas apuradas e quanto dos votos cada candidato tem, até que 100% delas sejam computadas aos resultados. É preciso que a aba de segundo turno esteja selecionada, em azul - ela está marcada pelo numeral "2º".

A apuração de 100% das urnas da capital paulista no primeiro turno terminou às 22h05, ou pouco mais de cinco horas após o encerramento da votação. O atual prefeito e candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB) e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) fizeram, respectivamente, 29,48% e 29,07% dos votos válidos, resultado que os levou para a segunda etapa do pleito.

Nas últimas eleições, o segundo turno foi decidido às 20h30, quando os votos de todas as urnas da capital paulista foram contabilizados. O então prefeito Bruno Covas (PSDB), reeleito para mais um mandato, comemorou a vitória pouco antes das 19h, quando matematicamente já não havia chances para Boulos, seu concorrente. O tucano fez 59,38% dos votos válidos.

No Rio, a vitória de Eduardo Paes (PSD) em 2020, com 64% dos votos válidos, foi comemorada pouco depois das 18h, com os principais jornais do País noticiando o resultado sobre o então prefeito Marcelo Crivella (Republicanos). As apuração de todas as urnas terminou às 20h10 daquele 29 de novembro.