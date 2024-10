Influenciador morre em choque de motos aquáticas no litoral de São Paulo

Uma colisão entre duas motos aquáticas causou a morte de um dos condutores, na noite de ontem (25), em uma praia de São Vicente, no litoral de São Paulo. O acidente ocorreu próximo à marina Rocket Club, no bairro Japuí. O jet ski pilotado pelo influenciador digital João Vitor dos Santos Chagas, de 22 anos, seguia mar adentro e acabou se chocando com outro, que vinha em sentido contrário. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A polícia vai apurar o acidente.

Conforme o 6º Grupamento de Bombeiro Marítimo (GBMar), os bombeiros foram acionados às 20h53 para atender a uma ocorrência de colisão de embarcações. Quando a equipe chegou ao local, a vítima já havia sido retirada do mar e estava com parada cardiorrespiratória. A equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fez manobras de reanimação e levou a vítima para o Pronto Socorro Central de São Vicente.

Em nota, a prefeitura informou que a vítima deu entrada com traumatismo craniano encefálico grave. O óbito foi constatado já na chegada à unidade de urgência e emergência.

O condutor da outra moto aquática envolvida no acidente teve ferimentos leves e não precisou de atendimento médico. Conforme o registro da ocorrência, ele disse à Polícia Militar que voltava para terra firme para guardar o veículo quando teria sido surpreendido pela chegada do outro jet ski. Segundo o homem, que não teve o nome divulgado pela polícia, um casal que chegou em outra moto aquática o ajudou a socorrer João Vitor.

A polícia requisitou perícia nas duas motos. O caso foi registrado como homicídio culposo (sem intenção de matar) na Delegacia de Polícia de São Vicente. O corpo da vítima foi encaminhado para necropsia no Instituto Médico Legal (IML).

João Vitor era conhecido na região por sua atuação como influenciador digital, com o nome João Beckman. Ele chegou a ter 65 mil seguidores em sua rede social. O rapaz postava fotos de viagens e eventos. O velório de João Vitor ocorrerá amanhã (27), e o sepultamento está previsto para às 10 horas, no Cemitério Municipal Vicentino.

Como o nome do outro envolvido no acidente não foi divulgado, a reportagem não conseguiu contato com ele ou sua defesa.