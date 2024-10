Exército do Irã sugere que cessar-fogo é preferível a retaliação contra Israel

O exército do Irã emitiu uma declaração, neste sábado, sugerindo que um cessar-fogo na Faixa de Gaza e no Líbano é preferível a uma retaliação contra Israel.

No comunicado, as forças armadas iranianas deram mais detalhes sobre o último ataque de Israel, afirmando que os bombardeios israelenses só danificaram "sistemas de radar". "Graças ao desempenho oportuno da defesa aérea do país, os ataques causaram danos limitados e apenas alguns sistemas de radar foram danificados", anunciou o Estado-Maior do exército iraniano em um comunicado citado pela televisão estatal do país.

Israel lançou ataques ao Irã ontem à noite (25), atingindo alvos em Teerã. Os militares israelenses declararam que os ataques foram "precisos" e direcionados a alvos militares.

Após os ataques aéreos, o Ministério das Relações Exteriores do Irã disse que tinha o direito de autodefesa e "se considera com direito e obrigado a se defender contra atos estrangeiros de agressão". O Ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, disse que o Irã não tem "limites" na defesa de seus interesses.

O exército de Israel disse que visou a instalações que o Irã usou para fabricar os mísseis disparados contra Israel, bem como locais de mísseis terra-ar. Não houve indicação imediata de que locais de petróleo ou nucleares foram atingidos, o que teria marcado uma escalada muito mais séria.