Chefe da Nasa diz que conversas de Musk com Putin devem ser investigadas

As conversas secretas de Elon Musk com Vladimir Putin estão chamando a atenção dos principais líderes da Nasa, a agência espacial que depende cada vez mais da SpaceX de Musk para realizar missões importantes.

O Wall Street Journal informou na quinta-feira, 24, que Musk e Putin têm mantido contato regular desde 2022. O presidente da Rússia pediu ao empresário que evitasse ativar seu serviço de internet via satélite Starlink sobre Taiwan, como um favor ao líder chinês Xi Jinping.

"Não sei se essa história é verdadeira. Acho que ela deve ser investigada", disse o administrador da Nasa, Bill Nelson, nesta sexta-feira, 25. "Se a história de que houve várias conversas entre Elon Musk e o presidente da Rússia for verdadeira, acho que isso seria preocupante, especialmente para a Nasa, para o Departamento de Defesa e para algumas das agências de inteligência".

Musk não negou os detalhes da reportagem, mas fez alusão à história em várias publicações em sua plataforma de mídia social X. Em uma delas, ele publicou dois emojis de riso em resposta a um usuário que brincou dizendo que ele poderia ser um agente russo.

As autoridades da Casa Branca disseram que estavam cientes da matéria do WSJ hoje. "Não estou em posição de corroborar a veracidade dessas reportagens, e nós encaminharíamos ao Sr. Musk para falar sobre suas comunicações privadas", disse John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional.