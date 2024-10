Medidas para reservatórios dispensaram a volta do horário de verão em 2024, diz ministério

O Ministério de Minas e Energia (MME) declarou nesta sexta-feira, 25, em nota, que as medidas de planejamento da pasta, para os reservatórios do país, dispensaram a volta do horário de verão em 2024 e possibilitaram o relaxamento da bandeira tarifária. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou no período da tarde a bandeira amarela em novembro, um alívio em relação à bandeira vermelha 2 de outubro.

O órgão regulador aponta que o aumento do volume de chuvas e a consequente redução do preço para gerar energia foram os fatores para o acionamento da bandeira amarela para novembro.

A pasta comandada por Alexandre Silveira cita medidas preventivas adotadas, como a preservação de recursos na bacia do Rio Paraná. Em abril, as usinas hidrelétricas de Jupiá e Porto Primavera tiveram diminuição das vazões.

O país enfrentou nos últimos meses uma histórica seca. Porém, diferente da crise hídrica de 2021, os reservatórios em geral não ficaram em patamares considerados críticos.

Outra ação do MME foi a maximização dos recursos termelétricos para disponibilidade de potência no período seco.

Houve, por exemplo, antecipação da entrada em operação da UTE Termopernambuco - contratada no leilão de capacidade de 2021 e que estava com entrega prevista para 2026.

O MME também menciona a minimização do despacho das usinas do Norte do Brasil, em especial Belo Monte, para a utilização no fim do período seco, bem como a operação flexível das usinas termelétricas a Gás Natural Liquefeito (GNL).