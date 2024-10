Gerard Piqué fala sobre traição e fim de casamento com Shakira

O fim do casamento de Shakira e Gerard Piqué foi um dos assuntos mais comentados de 2022. Os dois foram casados por 11 anos e, segundo a cantora, a separação ocorreu por conta de uma traição por parte do ex-jogador de futebol.

Em entrevista à CNN, o espanhol falou sobre a situação e desabafou sobre a exposição midiática. Alguns meses após o fim do casamento, ele assumiu relacionamento com Clara Chía Martí, que foi apontada como pivô do término. "No final, a verdade ou o que acontece ou ocorre não é contada da maneira que foi. Não posso controlar isso", começou.

Apesar da situação, Piqué revelou que recebeu apoio após a separação. "O melhor é que no final estou cercado por meus entes queridos, minha família, meus amigos, as pessoas que realmente me conhecem", explicou. "Elas sabem como você é e o que você faz, e isso me dá muita paz de espírito", garantiu.

O ex-jogador de futebol terminou seu discurso agradecendo por sua vida. "Sinto-me privilegiado. A vida que tive - poder jogar no clube da minha vida por mais de 20 anos, ter dois filhos maravilhosos, ter uma família incrível. É incrível", disse.