Agatha Christie: ?E Não Sobrou Nenhum? e outros livros vão ganhar adaptação no cinema

Outros títulos de Agatha Christie serão adaptados para as telonas nos próximos anos, confirmou Steve Asbell, presidente do 20th Century Studios, em entrevista ao The Hollywood Reporter. De acordo com o executivo, dentre os livros da Rainha do Crime que chegarão aos cinemas, estão E Não Sobrou Nenhum, Testemunha de Acusação e as histórias de Miss Marple.

"Há vários outros títulos em que estamos trabalhando. Temos uma relação muito próxima com o espólio da autora", contou Asbell.

O estúdio já lançou três filmes baseados na obra da britânica: Assassinato no Expresso do Oriente (2017), Morte no Nilo (2022) e A Noite das Bruxas (2023), todos dirigidos e protagonizados por Kenneth Branagh, que interpreta o detetive Hercule Poirot. Estão disponíveis para streaming no Disney+.