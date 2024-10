Alex Sandro tem problema muscular detectado e desfalca o Flamengo diante do Juventude

A desgastante reta final de temporada vem custando caro ao Flamengo. Sobretudo com os jogadores mais experientes. Depois de perder o volante De la Cruz, substituído no segundo tempo diante do Corinthians, o clube informou que o lateral-esquerdo Alex Sandro também sentiu dores no jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil e está fora do compromisso com o Juventude, neste sábado, pelo Brasileirão.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Alex Sandro não está recuperado de um desconforto na posterior da coxa direita apresentado na partida contra o Corinthians. Não será relacionado para enfrentar o Juventude", anunciou o Flamengo nesta sexta-feira.

Ainda sonhando em buscar os líderes do Brasileirão por ter um jogo a menos, o técnico Filipe Luís imaginava escalar o que tem de melhor contra o time gaúcho. Mas optou por preservar o lateral para não ocorrer o mesmo do uruguaio De la Cruz, que vinha atuando com dores e "estourou."

Titular com Tite, Ayrton Lucas ganha nova oportunidade. Na frente, sem Pedro, Gabigol terá a chance de jogar a partida inteira após ser sacrificado diante do Corinthians com a expulsão de Bruno Henrique logo aos 27 minutos. Seu substituto imediato também se lesionou. "O atacante Carlinhos foi diagnosticado com uma lesão no adutor direito. Já iniciou tratamento no DM rubro-negro."

Mesmo com 10 pontos de distância do líder Botafogo, o Flamengo não joga a toalha pelo fato de o rival ainda ter confronto direto com o Palmeiras e um empate tiraria dois pontos dos líderes, além de ter seu compromisso adiado com o Internacional.