Vice-presidente do PT no DF é preso por suspeita de violência sexual contra adolescentes

O vice-presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) no Distrito Federal Wilmar Lacerda foi preso nesta quinta-feira, 24. Ele é suspeito de ligação com uma organização criminosa que cometeu violência sexual contra adolescentes de 13 e 17 anos. A prisão foi feita pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

Em nota, a direção do PT em Brasília afirmou que Wilmar Lacerda foi afastado do partido. "O Partido dos Trabalhadores do Distrito Federal informa que Wilmar Lacerda está afastado cautelarmente do partido, até que se esclareçam os graves fatos noticiados pela imprensa na noite de 24/10, garantindo a ele o exercício do direito de defesa nas instâncias competentes", diz o texto. O Estadão não conseguiu localizar a defesa de Wilmar Lacerda. O espaço segue aberto para manifestações.

Segundo noticiou o G1, a prisão de Wilmar foi realizada em uma via pública do centro de Brasília na tarde desta quinta. A ação fez parte da 3ª fase da Operação Predador, que investiga uma organização criminosa que cometeu supostos crimes sexuais contra menores de idade. Na fase anterior da operação, deflagrada em agosto, um empresário de 61 anos também foi preso.

Por se tratar de um processo que envolve crimes contra menores de idade, o caso tramita em segredo de Justiça. Em nota enviada ao Estadão, a PCDF confirmou a prisão de um homem, mas não revelou seu nome e afirmou que o sigilo também garante que as investigações não sejam prejudicadas.

"Devido à natureza dos crimes apurados, não serão divulgados detalhes da ação, a fim de preservar o andamento das diligências e garantir o sigilo necessário para não prejudicar as investigações", disse a PCDF.

Wilmar foi presidente do diretório distrital petista na década de 2000 e foi chefe de gabinete da liderança do partido no Senado. Entre 2010 e 2018, ele foi o primeiro suplente do ex-senador Cristovam Buarque (PPS). Além dele, outros quatro políticos dividem a vice-presidência do PT-DF.

O líder do PT na Câmara Distrital, deputado Chico Vigilante, divulgou nota defendendo a expulsão de Wilmar do partido. "Diante da prisão de Wilmar Lacerda, acusado de envolvimento em crimes de pedofilia, venho a público, como fundador do Partido dos Trabalhadores e líder da bancada do PT na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), defender o imediato afastamento de Lacerda e a suspensão de sua filiação partidária, até que ele consiga comprovar sua inocência. Se isso não ocorrer, deve ser expulso de forma definitiva do PT", disse o deputado.