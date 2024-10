Grêmio firma 1º contrato profissional com joia agenciada por pai de Neymar e na mira da Europa

O futebol brasileiro perde cada vez mais cedo suas joias para os clubes europeus. Assim como o Palmeiras vem sofrendo com suas crias, o Grêmio também luta contra o assédio internacional em suas promessas. Nesta quinta-feira, os gaúchos anunciaram a assinatura do primeiro contrato profissional do atacante Gabriel Mec, destaque da base de 16 anos que já recebe forte assédio do Chelsea e é agenciado por Neymar pai.

"O Grêmio formalizou a assinatura do primeiro contrato profissional com o atacante Gabriel Mec, da Base Gremista, na tarde desta quinta-feira, 24. O vínculo entre o atleta e o clube será até o final de agosto de 2027", anunciou o Grêmio, ciente que dificilmente conseguirá segurar a revelação até lá.

A multa de Gabriel Mec para o futebol internacional é de 50 milhões de dólares (aproximadamente R$ 285 milhões). O Grêmio não esconde a ideia de tê-lo em campo nas próximas temporadas, mas sabe que o Chelsea promete voltar à carga depois de ter uma proposta de quase R$ 150 milhões recusada há dois meses.

"É uma sensação incrível assinar o meu primeiro contrato profissional. É mais um sonho realizado. Acredito que tudo que passei valeu a pena e, agora, é seguir trabalhando, me dedicando e dando meu melhor para dar muito orgulho para este clube e esta torcida", declarou, feliz da vida, Gabriel Mec.

O garoto foi recebido no gabinete presidencial por Alberto Guerra e pelo diretor das categorias de base Diego Martignoni, que entregaram uma camisa personalizada com a nova data de vínculo junto ao Tricolor. Natural de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, o atacante está no Grêmio desde 2018, quanto tinha somente nove anos.