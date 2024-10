Argentina: risco país e dólar despencam e bolsa avança após novo empréstimo do BID e falas

Os ativos da Argentina voltaram a ter um dia de forte recuperação, após o anúncio de que o país vai receber um financiamento de US$ 8,8 bilhões do Banco Mundial e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O valor será destinado a impulsionar o crescimento econômico do país.

O risco país medido pelo índice EMBI, calculado pelo JPMorgan, cedeu 67 pontos, a 1.036 pontos, nesta quinta-feira, segundo Ámbito Financiero. O dólar blue acumulou queda de US$ 30 em dois dias e caminhava para a terceira baixa semanal em um mês, de acordo com informações da mesma publicação. A moeda fechou a US$ 1.215 para venda, de acordo com o jornal.

O índice S&P Merval, da Bolsa de Valores de Buenos Aires, saltou 4,3%. Os American Depositary Receipts (ADRs) de empresas argentinas avançaram. O ADR do Banco Macro disparou 8,30% e o da Telecom Argentina avançou 4,76%, na Nasdaq, em Nova York. O Índice ADR Argentina do Bank of New York Mellon subiu 5,14%.

O mercado monitorava ainda fala do ministro da Economia da Argentina, Luis Caputo, que disse que a nação sul-americana, que deverá pagar mais de US$ 14 bilhões aos detentores de títulos e credores multilaterais em 2025, não pretende escolher novamente o caminho do default, segundo entrevista ao Financial Times.