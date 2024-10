Bolsas de NY fecham sem direção única com balanços em foco; Tesla salta 22%

As bolsas de Nova York fecharam sem direção única nesta quinta-feira, 24, em dia de atenções voltadas para a temporada de balanços. S&P 500 e Nasdaq foram impulsionados pelo avanço das ações da Tesla, enquanto Dow Jones recuou pressionado por IBM.

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,33%, aos 42.374,36 pontos. O S&P 500 subiu 0,21%, encerrando em 5.809,86 pontos e o Nasdaq marcou alta de 0,76%, aos 18.415,49 pontos.

Investidores seguiram analisando dados macroeconômicos e perspectivas de política monetária nos Estados Unidos. Mas, em dia de acomodação do dólar e dos juros dos Treasuries, as atenções nas bolsas de Nova York se voltaram para a temporada de balanços.

Tesla foi o grande destaque do dia, anotando ganhos de 21,92% após superar estimativas de lucro, divulgar guidance otimista para 2024 e 2025 e anunciar que pretende abrir serviços de transporte por aplicativo nos estados norte-americanos da Califórnia e do Texas em 2025. Os papéis do Uber recuaram 1,80%.

Ainda no campo positivo, Whirlpool subiu 11,14% ao agradar analistas com seus resultados trimestrais. Boeing, por sua vez, recuou 1,18% enquanto trabalhadores voltaram pela manutenção de uma greve na empresa. E IBM cedeu 6,17%, pressionando o Dow Jones, após não resultados não atingirem expectativas.

*Com informações da Dow Jones Newswires