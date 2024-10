Crescimento europeu não consegue alcançar o dos EUA, dizem dirigentes do FMI e do BCE

Em debate sobre economia global do Fundo Monetário Internacional (FMI), a diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, comentou sobre o crescimento lento e a alta dívida dos países. Ela e o membro do Conselho de Governança do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do Conselho de Estabilidade Financeira, Klaas Knot, realizaram comparações econômicas entre os Estados Unidos e a Europa.

Georgieva disse que economia norte-americana está se saindo melhor do que a europeia, pelo fato de os EUA terem um ambiente propício de inovação, independência energética e vasta mão de obra.

Na mesma linha, Knot afirmou que o crescimento europeu não vai alcançar o norte-americano, sobretudo devido a uma produtividade mais baixa e problemas demográficos cada vez maiores.

Apesar disso, o membro do BCE diz estar confiante para a estabilidade da inflação no continente.

Mesmo em meio às incertezas geopolíticas, Georgieva declarou que "não há uma crise econômica a vista no mundo", mas que "altos preços estão aí para ficar".