'Quem tem de falar sobre fiscal é o ministro e eu não passo dicas', diz Campos Neto

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que quem tem de falar sobre fiscal é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e que não é a sua função dar dicas. "Quem tem de falar sobre o fiscal é o ministro e eu não passo dicas. Na verdade, conversamos sobre cenário econômico", comentou Campos Neto, durante entrevista coletiva em Washington, ao ser questionado sobre o pacote de corte de gastos em estudo pelo governo.

Campos Neto disse que o importante não são as condições que o Banco Central espera. "Na verdade, o fiscal é importante para o Banco Central porque afeta variáveis econômicas que fazem parte do nosso framework, fazem parte das variáveis que influenciam a nossa tomada de decisão", explicou.

E acrescentou: "É por isso que falamos de visão fiscal; porque temos de explicar a nossa função e reação para o mercado de forma transparente."

Campos Neto mencionou ainda que deve haver alguns anúncios no curto prazo que vão encaminhar, em parte, a reação do mercado em relação ao tema fiscal no País.