Primeiro-ministro interino do Líbano defende cessar-fogo imediato

O primeiro-ministro interino do Líbano, Najib Mikati, defendeu um cessar-fogo imediato, a implementação plena da resolução das Nações Unidas que pôs fim à última guerra entre Israel e o Hezbollah e o envio de 8.000 soldados libaneses para uma área de proteção ao longo da fronteira com Israel. Mikati falou nesta quinta-feira, 24, numa conferência em Paris em apoio ao Líbano.

O exército libanês manteve-se em grande parte à margem do último conflito entre Israel e o Hezbollah. Mikati afirmou que as forças israelenses atacaram os seus soldados em oito ocasiões, deixando vários mortos e feridos. Israel pediu desculpas por um ataque mortal no domingo.

A Resolução 1701 do Conselho de Segurança, que pôs fim à guerra de 2006, determinou que o Hezbollah e as forças israelenses se retirassem das áreas ao sul do rio Litani, no Líbano, fazendo com que a região fosse controlada pelo exército libanês e por soldados da paz da ONU.

Israel afirma que a resolução nunca foi implementada e que o Hezbollah construiu infraestruturas militares na fronteira. O Líbano acusou Israel de ignorar outras disposições, inclusive violando o seu espaço aéreo.

O exército libanês tem cerca de 80 mil tropas, com cerca de 5 mil destacadas no sul.

Representando o Exército libanês na Conferência de Paris, o general brigadeiro Youssef Haddad disse que o Líbano está trabalhando no recrutamento de 1.500 soldados adicionais para ajudar a implementar a resolução da ONU, informou a Agência Nacional de Notícias estatal.

O Hezbollah possui dezenas de milhares de combatentes. As forças armadas do Líbano não são suficientemente fortes para impor a sua vontade ao grupo militante ou para resistir à invasão terrestre de Israel. Fonte: Associated Press