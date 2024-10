Conclusão de acordo com Mercosul elevaria PIB dos 2 blocos, diz dirigente da Comissão Europeia

O vice-presidente executivo da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis, defendeu a conclusão do acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Os comentários foram feitos em discurso preparado para evento na Universidade de Brasília. Dombrovskis disse que estima que este acordo resultaria num aumento do Produto Interno Bruto (PIB) de até 15 bilhões de euros na UE e de até 11,4 bilhões de euros nos países do Mercosul.

"Estamos convencidos de que um acordo entre a UE e o Mercosul é importante, tanto política quanto economicamente", afirmou ele.

A UE é o principal parceiro comercial e de investimento do Mercosul e seu segundo maior parceiro no comércio de bens, depois da China, disse o representante da comissão.

"Nosso acordo criaria um mercado entre duas regiões com uma população combinada de mais de 700 milhões de pessoas. Esta seria uma das maiores parcerias econômicas e comerciais do mundo", pontuou Dombrovskis.