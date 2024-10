Investidor mantém cautela e Ibovespa opera perto da estabilidade

O Índice Bovespa operou perto da estabilidade no período da manhã desta quinta-feira, 24, registrando oscilações contidas, com as atenções divididas entre questões internas e externas. Embora os juros dos Treasuries registrem queda e as bolsas americanas operem majoritariamente em alta, o investidor doméstico opta pela cautela antes de eventos importantes, como o resultado da eleição presidencial americana e o possível anúncio de medidas de contenção de gastos por parte do governo brasileiro, esperado para depois das eleições municipais.

"É um dia de pouca força dos ativos no mundo todo. Aqui, a questão fiscal é o que faz o Brasil divergir de outros países, que estão reduzindo suas taxas de juros. Nesse ambiente de cautela, a tendência é mesmo de um dia de oscilações contidas", afirma Kevin Oliveira, sócio e advisor da Blue3.

Entre os pontos que mercado doméstico repercute hoje está o Índice de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) de outubro, que apontou alta de 0,54% e ficou acima da mediana das estimativas do Projeções Broadcast, de 0,51%, e trouxe aceleração de núcleos e aumento da difusão dos reajustes, entre outros pontos vistos com reserva.

Para Daiane Gubert, head de assessoria de investimentos da Melver, o mercado de ações tem uma semana marcada pela cautela com basicamente duas questões: a expectativa por medidas fiscais no âmbito doméstico e os riscos da fala protecionista do candidato republicano Donald Trump, que acena com um eventual governo nos Estados Unidos com corte de gastos e aumento de despesas, resultado em alta do dólar e menor espaço para redução de juros.

Às 11h40, o Ibovespa marcava 129.116,97 pontos, em baixa de 0,09%.