Como Memphis Depay pode ser peça-chave para o Corinthians em busca de título inédito

Eliminado na Copa do Brasil, o Corinthians tem duas competições para disputar até o final da temporada: o Campeonato Brasileiro, em que luta contra o rebaixamento, e a Copa Sul-Americana, na qual busca o título inédito. O campeonato nacional é prioridade para a equipe de Ramón Díaz, mas o torneio internacional surge como a única possibilidade de o time se garantir na Libertadores e na Copa do Brasil na próxima temporada. E nesse contexto, Memphis Depay, contratado neste ano, se torna peça-chave no elenco.

O holandês tem se aproximado de sua forma física ideal desde que chegou ao Brasil. Antes de estrear, em duelo com o Atlético-GO, em setembro, o atacante ficou mais de dois meses sem disputar uma partida oficial - a última havia sido em julho, contra a Inglaterra, pela Eurocopa. Na Copa do Brasil, que não pôde ser inscrito já que foi regularizado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) após a data-limite, ficou em São Paulo treinando no CT Joaquim Grava durante viagem do elenco ao Rio de Janeiro.

O Corinthians enfrenta o Racing nesta quinta-feira, na Neo Química Arena, pela partida de ida da semifinal da Sul-Americana. Três jogos separam a equipe do título continental, que garantiria as disputas da Copa do Brasil e Libertadores no próximo ano. Caso contrário, apenas o Campeonato Paulista e o Brasileirão - seja na Série A ou B - estarão no calendário do clube.

Memphis Depay já disputou cinco jogos com a camisa do Corinthians desde a estreia. Destes, foi titular em duas ocasiões, diante do Internacional e Athletico-PR, ambas as partidas pelo Brasileirão. Nesse período, marcou um gol e deu duas assistências, números que mostram a importância que o atacante pode ter no esquema tático de Ramón Díaz.

Ele deve voltar a ser titular nesta quinta-feira. Com a lesão de Talles Magno, o holandês vai para a terceira partida consecutiva entre os 11 iniciais, formando dupla de ataque com Yuri Alberto. Também colocou Ángel Romero, que ganhava sequência antes da chegada do estrangeiro. E, pelos números, Memphis tem um impacto positivo no esquema tático do treinador argentino.

Somando somente as duas partidas como titular, soma uma participação para gol a cada 80 minutos. O Corinthians também observou um aumento no número de chances criadas, quando comparado aos duelos contra o Flamengo, em que Memphis não pôde atuar.

Contra Athletico-PR e Internacional, a equipe somou 14 finalizações certas, enquanto nas semifinais da Copa do Brasil teve apenas oito - aumento de 75% nas partidas em que Memphis foi titular. O Corinthians também aumentou a posse de bola nos dois duelos em que Memphis começou entre os 11 iniciais: 57,5%, enquanto registrou 51,5% diante do time rubro-negro.

"Esse gol significa o mundo. Sou um atacante que estou entendendo meus companheiros. Mas tenho que buscar as redes sempre e espero que seja o primeiro de muitos", afirmou Memphis, em entrevista ao canal Premiere, após partida contra o Athletico-PR. Na Copa Sul-Americana, disputou apenas um jogo até agora - vitória por 3 a 0 sobre o Fortaleza. Entrou no segundo tempo, mas foi responsável pela assistência para Pedro Henrique.

Contratado após aporte financeiro da patrocinadora master Esportes da Sorte, o vínculo de Memphis com o Corinthians se encerra em julho de 2026. Entretanto, uma das cláusulas no contrato permite que o atacante deixe a equipe sem custos ao final deste ano em caso de rebaixamento. Na próxima segunda-feira, o Corinthians viaja para enfrentar o Cuiabá na Arena Pantanal, em confronto direto para deixar a zona da degola.