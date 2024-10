American Airlines supera projeções de lucro e receita, mas ação cai no pré-mercado

A American Airlines teve prejuízo líquido de US$ 149 milhões no terceiro trimestre de 2024, mostrando significativa melhora em comparação à perda de US$ 545 milhões registrada no mesmo período do ano passado, revela balanço divulgado nesta quinta-feira, 24. Com ajustes, a companhia aérea americana teve lucro por ação de US$ 0,30 entre julho e setembro, superando de longe a expectativa de analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,16.

A receita foi de US$ 13,65 bilhões, o que representa uma expansão de 1,2% em comparação ao mesmo trimestre do ano passado. O número também superou o consenso da FactSet, de US$ 13,5 bilhões.

O CEO da American Airlines, Robert Isom, disse que "medidas agressivas" foram tomadas para redefinir a estratégia de vendas e distribuição da empresa. "Estamos confiantes de que a mudança melhorará nosso desempenho de receita ao longo do tempo", projetou.

Após reagir inicialmente em alta ao balanço, a ação da American Airlines virou para baixo. Às 8h48 (de Brasília), o papel caía 1,6% no pré-mercado de Nova York.