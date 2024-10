Com um jogador a mais, Ituano vence o Botafogo-SP em Ribeirão Preto pela Série B

Na briga direta contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro, o Ituano venceu o Botafogo, por 1 a 0, nesta quarta-feira, pela 33ª rodada, mesmo atuando no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). O time de Itu aproveitou a vantagem de atuar com um jogador a mais, porque Carlos Manuel levou cartão vermelho aos 30 minutos do primeiro tempo.

Apesar da vitória, o Ituano soma 34 pontos e empurrou o Brusque para a vice-lanterna da competição, dividindo o Z-4 com Guarani e o próprio Botafogo-SP, que tem 36 pontos e está em 17º lugar.

Mesmo terminando em 0 a 0, o primeiro tempo teve momentos positivos para os dois times. Diante da torcida adversária, o Ituano chegou a ter três boas oportunidades no início, mas não conseguiu aproveitar com Vinícius Paiva, Gui Lazaroni e Bruno Xavier.

O Botafogo-SP saiu para o jogo e quase balançou as redes com Negueba em dois lances, mas o goleiro Jefferson Paulinho seguiu sem ser vazado. O principal lance aconteceu aos 29 minutos, quando Vinícius Paiva recebeu lançamento em velocidade e foi derrubado por Carlos Manuel, que era o último homem.

Perto da jogada, o árbitro marcou falta e deu cartão vermelho direto ao lateral-direito. Com superioridade numérica, o Ituano tentou impor pressão ao Botafogo-SP, mas não conseguiu ter efetividade.

Na etapa final, o Ituano começou chegando com perigo. Aos nove minutos, Neto Berola recebeu passe de Bruno Xavier e invadiu a área do adversário, mas foi desarmado antes da finalização. A resposta foi no minuto seguinte, mas Ericson mandou por cima.

A chuva ficou forte e o visitante tentou intensificar a pressão. Aos 20 minutos, Gui Lazaroni acertou a barreira em cobrança de falta. Logo depois foi a vez de Leozinho, que isolou.

Yann Rolim e Bruno Xavier também chegaram com perigo ao gol do Botafogo-SP, mas foi Guilherme Mariano quem abriu o placar. Aos 35 minutos, o zagueiro aproveitou confusão na área e mandou para as redes, colocando o time de Itu em vantagem. Depois disso, não teve mais jogo para o visitante, que se fechou, amarrou a bola em seus pés e aproveitou o desespero do time da casa para segurar o placar.

Na próxima rodada, o Botafogo-SP encara o Amazonas, na terça-feira, às 21h30, na Arena da Amazônia. O Ituano pega o Santos, na segunda-feira, às 19h, no Estádio Novelli Júnior, em Itu.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-SP 0 X 1 ITUANO

BOTAFOGO-SP - Victor Souza; Ericson, Raphael Rodrigues (Toró), Bernardo Schappo e Carlos Manuel); Sabid (Fillipe Soutto), Douglas Baggio (Gustavo Bochecha) e Jean Victor (Patrick Brey); Victor Andrade (Alex Sandro), Alexandre Jesus e Emerson Ramon. Técnico: Márcio Zanardi.

ITUANO - Jefferson Paulino; Léo Duarte, Claudinho, Guilherme Mariano e Lazaroni; Xavier (Neto Berola), José Aldo e Yann Rolim (Miquéias); Bruno Xavier (João Carlos), Salatiel (Álvaro) e Vinícius Paiva (Leozinho). Técnico: Chico Elias (interino).

GOL - Guilherme Mariano, aos 35 minutos do segundo tempo

CARTÕES AMARELOS - Sabit (BOT); Lazaroni (ITU)

CARTÃO VERMELHO - Carlos Manuel (BOT)

ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli da Silva (FIFA - MG)

RENDA - R$ 26.660,00.

PÚBLICO - 2.180 torcedores.

LOCAL - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).