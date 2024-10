'A Fazenda': Gizelly começa o dia com ataques a Luana e Sacha

O término da parceria entre Gizelly Bicalho e Luana Targino marcou a quarta-feira, 23 na Fazenda 16. Conversando com Guilherme Vieira, a advogada desabafou sobre o desentendimento, culpando a ex-amiga pela briga.

Lembrando que Luana expôs que Gizelly, e não ela, teria escondido latas de leite condensado do restante da casa, ao contrário do que pensavam os outros participantes. "No fundo, aqui, todo mundo quer que o outro se f***", exclamou a advogada. "Deveria ter deixado ela linda lá em cima, deixando ela se lascar."

A peoa disse ainda que Luana estaria tentando brigar com ela "há vários dias" e que a discussão entre elas foi apenas uma "desculpa" para o rompimento.

Minutos depois, a aproximação de Sacha Bali fez Gizelly mudar de alvo. "Odeio estar perto de você", disse a peoa. "Odeio sentir sua respiração, odeio saber que você está aqui, porque você é nojento, podre, porco, subterrâneo, ingrato, machista, egoísta, invejoso!"

Segundo Gizelly, o peão a provoca para causar confusão.

Luana enfrenta Júlia Simoura e Gilsão na quinta roça do reality rural. A eliminação será decidida nesta quinta-feira , 24.