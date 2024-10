Petróleo fecha em queda após estoques subirem acima do previsto nos EUA

O petróleo recuou nesta quarta-feira, 23, devolvendo parte dos ganhos das últimas sessões, após os estoques da commodity crescerem mais do que o esperado nos Estados Unidos na semana passada.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para dezembro fechou em queda 1,35% (US$ 0,97), a US$ 70,77 o barril, enquanto o Brent para dezembro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), caiu 1,42% (US$ 1,08), a US$ 74,96 o barril.

Após avançar no início da semana, precificando temores de nova escalada do conflito no Oriente Médio, o petróleo recuou nesta quarta, depois da divulgação de alta dos estoques de commodity nos Estados Unidos de 5,474 milhões de barris, bem acima dos 800 mil de barris esperados por analistas consultados pelo Wall Street Journal.

"O dado foi recebido com uma forte pressão vendedora, que pesou fortemente nas curvas de spread do petróleo apesar do vencimento mais firme do que o esperado do contrato do WTI para novembro ontem", afirmam analistas da Ritterbusch em nota.

Isso reforça preocupações persistentes sobre as perspectivas de demanda chinesa e de um possível excedente de oferta global no próximo ano. Ainda assim, as incertezas sobre a evolução do Oriente Médio estão limitando as perdas.

De acordo com dados da Bloomberg, os traders de petróleo têm mantido um número recorde de contratos de opções de Brent para se protegerem contra o risco de saltos nos preços devido a potenciais danos na oferta vinda do Oriente Médio.

O Goldman Sachs projetou que o petróleo Brent atinja um valor médio de US$ 76 por barril no próximo ano, com base em um excedente moderado de oferta e na elevada capacidade ociosa dos membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep).

Em nota, o Goldman afirma que a capacidade ociosa nos países da Opep+ é atualmente elevada, em 6 milhões de barris por dia. O prêmio de risco geopolítico do petróleo é limitado, uma vez que as tensões entre Israel e o Irã não afetaram materialmente o abastecimento na região

*Com informações da Dow Jones Newswires