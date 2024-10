Mourinho cobra 'bônus' do United caso City seja punido: 'Quero medalha de campeão'

O técnico português José Mourinho demonstrou sua irreverência nesta quarta-feira, em entrevista coletiva, para provocar o Manchester City, atual tetracampeão inglês. Na conversa com os jornalistas, ele afirmou que se os Citizens forem punidos com a perda dos títulos conquistados recentemente, ele vai cobrar um "bônus" de campeão do Manchester United.

A equipe do técnico Pep Guardiola vem sendo investigada por uma suposta violação às regulamentações econômicas da Liga inglesa. O discurso de Mourinho gira em torno da temporada 2017/2018. Naquela edição, o City levou a taça e o United, dirigido por ele, terminou a competição na segunda colocação.

"Vencemos a Liga Europa e terminamos em segundo no Campeonato Inglês. Acho que ainda temos uma chance de vencer essa liga. Talvez eles punam o Manchester City com pontos e talvez nós ganhemos aquela liga. Eles têm que me pagar o bônus e me dar a medalha," disse o treinador na entrevista em tom bem humorado.

O City foi encaminhado a uma comissão independente em fevereiro de 2023 sendo alvo de várias acusações entre o período de 2009 a 2018. Em caso de condenação, o clube poderá enfrentar penalidades que vão desde às multas pesadas até à perda de seus títulos. Existe ainda o risco de rebaixamento.

Com passagem vitoriosa pelo futebol inglês, José Mourinho detém três títulos nacionais. As três conquistas foram obtidas durante a sua passagem pelo Chelsea. Atualmente, ele dirige o Fenerbahçe, da Turquia. Nesta quinta, o técnico português comanda a sua equipe contra o Manchester United, em jogo válido pela Liga Europa.