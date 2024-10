Guarani libera e Náutico assina pré-contrato com o goleiro Douglas Borges

O goleiro Douglas Borges está de saída do Guarani. Ele assinou um pré-contrato com o Náutico para a disputa do Campeonato Pernambuco. No entanto, honrará seu contrato com o time de Campinas até o fim, no dia 17 de dezembro. Houve certa hesitação na contratação do atleta, após repercussão negativa por parte dos torcedores, mas a diretoria da equipe pernambucana optou por bancar o reforço.

Douglas Borges é o segundo goleiro confirmado pelo Náutico para a próxima temporada. O time pernambucano acertou também com Wellerson, vice-campeão da Série D do Campeonato Brasileiro com o Anápolis-GO. O atleta do Guarani, no entanto, chegará com status de titular.

No clube campineiro desde 2023, Douglas Borges defendeu a camisa alviverde em apenas 14 jogos. Ele tem passagens também por Botafogo-RJ, CRB, Volta Redonda-RJ, Remo, Ceará, Monte Azul, Tupi-MG, Guarani-MG, e Cruzeiro, onde foi revelado.

No Guarani, Douglas Borges vem sendo reserva de Vladimir e dificilmente terá uma sequência nesta reta final de Série B. No entanto, continua à disposição do técnico Allan Aal.

O Guarani é o lanterna da Série B, com 31 pontos, cinco atrás do Botafogo, o primeiro fora da zona de rebaixamento. O próximo desafio é diante do Sport, na quinta-feira, às 21h30, na Ilha do Retiro, no Recife, pela 33ª rodada.