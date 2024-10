Emprego aumentou ligeiramente nos EUA, mas ritmo de altas salariais desacelerou, diz Livro Bege

O emprego aumentou ligeiramente nos Estados Unidos, com mais da metade dos distritos relatando crescimento leve ou modesto e os demais distritos relatando pouca ou nenhuma mudança, informou o Livro Bege, que compila as condições econômicas das unidades do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

Muitos distritos relataram baixa rotatividade de funcionários e as demissões foram limitadas, de acordo com o documento.

Os contatos afirmaram que continua difícil encontrar trabalhadores com determinadas habilidades em alguns setores, como tecnologia, manufatura e construção, diz o Livro Bege.

Com a melhora na disponibilidade de mão de obra, vários distritos indicaram uma desaceleração no ritmo dos aumentos salariais.