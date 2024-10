Bancada do PP oficializa apoio a Davi Alcolumbre para a presidência do Senado

A bancada de senadores do partido Progressistas oficializou, nesta quarta-feira, 23, apoio à candidatura do senador Davi Alcolumbre (União-AP) para a presidência do Senado.

O presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PP-PI), e os senadores Dr. Hiran Gonçalves (PP-RR), Laércio Oliveira (PP-SE) e Castellar Neto (PP-MG) posaram para uma foto ao lado de Alcolumbre, na sede da legenda no Congresso Nacional, para marcar a posição.

Também estava presente o líder da Maioria no Congresso, o deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP-PB). Os parlamentares evitaram responder perguntas aos jornalistas.

Questionado sobre com quais bancadas ele ainda pretende se encontrar, Alcolumbre afirmou: "com quem quiser conversar comigo". Na rede social X, Ciro Nogueira enalteceu a candidatura do senador do Amapá.

"Acreditamos que Davi Alcolumbre apresenta a experiência e o preparo necessários para fazer uma grande gestão e conduzir o Senado com independência e altivez, de forma que a Casa se fortaleça como palco das grandes decisões do país, priorizando, acima de tudo, o interesse dos brasileiros", escreveu Ciro Nogueira.

O senador já foi presidente do Senado entre 2019 e 2021 e é um dos mais cotados para suceder Rodrigo Pacheco (PSD-MG) a partir de 2025. Atualmente, Alcolumbre é presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.