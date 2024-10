Presidente do BCE reitera dependência de dados e cita cautela com flexibilização monetária

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse nesta quarta-feira, 23, que há um "notável" progresso da inflação na zona do euro rumo à meta dos 2% ao ano. Mesmo assim, ela alertou que as preocupações com a inflação ainda não se dissiparam, e o BCE segue cauteloso em sua flexibilização monetária.

Durante uma conversa com o presidente do Atlantic Council, Frederick Kempe, Lagarde destacou que os movimentos de juros anteriores do BCE - um corte, seguido de uma pausa e então dois cortes consecutivos - não são parâmetro.

"Seremos movidos pelos dados, então não vou dizer que vivemos um ciclo de afrouxamento, porque nada nos impede de pausar outra vez", afirmou a dirigente.

Lagarde falou também sobre o avanço da zona do euro para lançar o euro digital no fim de 2025, processo que "deve significar um ganho de produtividade" para o bloco econômico.