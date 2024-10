Rodrygo e Courtois devem desfalcar o Real Madrid no clássico com o Barcelona pelo Espanhol

A virada épica de 5 a 2 do Real Madrid sobre o Borussia Dortmund nesta terça-feira, em jogo da Liga dos Campeões, pode ter custado caro ao técnico Carlo Ancelotti. Isso porque ele pode perder duas importantes peças para o clássico com o Barcelona: o goleiro Courtois e o atacante Rodrygo.

Submetido a um exame de imagem após a partida diante dos alemães, foi diagnosticada uma lesão no músculo adutor da perna esquerda do arqueiro belga. O site oficial do clube informa que ele foi avaliado pelo departamento médico e a sua evolução está pendente.

O atacante Rodrygo, que precisou ser substituído no segundo tempo, também corre risco de ficar fora da partida por causa de uma lesão na perna direita. Jornais da Espanha dão como certa a sua ausência no sábado contra o Barcelona. O clube, porém, não oficializou o desfalque. O certo é que o jogador brasileiro já está em tratamento intensivo.

O atleta se machucou na etapa final, quando o Real Madrid já vencia o Borussia por 3 a 2. Depois de dar uma arrancada em velocidade, o jogador sentiu dores no local e deixou o duelo. Nas redes sociais, Rodrygo se manifestou.

"Obrigado por todas as mensagens de amor e apoio! Amanhã farei exames e, com fé, essa lesão não será grande coisa", diz parte do texto da postagem.

Os dois maiores clubes da Espanha ocupam as duas primeiras posições na classificação do Campeonato Espanhol. Líder isolado, o Barcelona tem 27 pontos, três a mais que o rival de Madri. O duelo está marcado para as 16h (horário de Brasília) e será disputado no Santiago Bernabéu.