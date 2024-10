STF define extradição de britânico preso em SC suspeito de envolvimento com tráfico de drogas

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) referendou nesta terça-feira, 22, a extradição do britânico Allan Graham Sice, preso em novembro de 2023, acusado de liderar uma organização criminosa envolvida no tráfico de drogas no Reino Unido.

A relatora do caso, ministra Cármen Lúcia, votou a favor da extradição, argumentando que o crime é tipificado tanto no Brasil quanto no Reino Unido, sem caracterização de "crime político" e sem prescrição. Os demais ministros da turma acompanharam o voto.

Com a decisão, o tempo de prisão cumprido no Brasil será descontado de uma eventual pena no Reino Unido, sendo que a pena não poderá exceder 30 anos.

Sice foi preso pela Polícia Federal (PF) em Balneário Camboriú (SC), em 30 de novembro de 2023. O mandado de prisão foi expedido pela Justiça britânica e validado pelo Supremo.

Segundo o processo, ele é suspeito de envolvimento em crimes cometidos em 2020, incluindo fornecimento de cocaína e "conspiração para contornar a proibição de importação de cocaína", ambos tipificados pela legislação britânica.

De acordo com informações enviadas pela Justiça do Reino Unido, Sice é apontado como líder de uma organização criminosa sediada em Manchester, que atua no fornecimento em larga escala de drogas controladas, principalmente cocaína.