Marco Pigossi detalha o pedido de casamento feito pelo marido: 'História de amor'

Reservado em relação à sua vida amorosa, Marco Pigossi decidiu abrir uma exceção nesta terça-feira, 22, ao compartilhar detalhes sobre sua paixão pelo cineasta italiano Marco Calvani.

Os dois se casaram em setembro deste ano na Itália, e o ator revelou à revista Variety que seu relacionamento se fortaleceu durante as filmagens do longa Maré Alta, lançado este ano.

"Eu sempre digo que há uma verdadeira história de amor por trás do romance no filme. Fomos nos apaixonando conforme ele escrevia o roteiro e me perguntava coisas como: Qual é o seu poema favorito no Brasil? ou Qual seria uma cidade muito conservadora no interior do país?. Naquele momento, eu não tinha ideia do que ele estava criando, nem pensava no roteiro", explicou.

Pigossi conta que percebeu seu amor por Calvani quando leu o roteiro e viu que o cineasta havia lembrado de todos os detalhes que compartilharam. "O poema que mencionei estava logo no início do texto. Comecei a chorar imediatamente, e ele me disse: Escrevi isso para você. Eu me apaixonei por você enquanto me apaixonava pelo personagem. É uma loucura", revelou.

A conexão entre eles se aprofundou rapidamente, e em apenas um mês decidiram morar juntos. "Começamos a viver como um casal de lésbicas, foi divertido", brincou Pigossi.

O Noivado

A relação começou em novembro de 2021, e em novembro de 2023, eles oficializaram a união civil no apartamento de Pigossi, localizado na zona oeste de São Paulo.

Calvani pediu Pigossi em casamento durante um jantar romântico à beira-mar em Provincetown, nos Estados Unidos. "Marco disse: Este é o lugar onde decidimos construir uma vida juntos, onde decidimos morar juntos e onde acabamos de terminar de filmar. Portanto, este é o lugar onde vou pedir você em casamento", finalizou.