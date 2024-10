Campos Neto: intersecção entre tokenização e finanças abertas ainda é completamente subestimada

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta terça-feira, 22, que o potencial da combinação entre a tokenização e um sistema de finanças abertas ainda é subestimado. Em um painel sobre o tema nas reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional (FMI), em Washington, DC, ele mencionou indiretamente agendas do BC, como o Pix e o Open Finance.

Campos Neto afirmou que a adição de sistemas de pagamentos programáveis, como o Pix, ainda é pouco estudada e tem sido subestimada, mas torna o "trilho" do sistema capaz de aceitar contratos inteligentes. "Se você adicionar a isso um sistema de Open Finance muito aberto, e você inserir a tokenização, acho que você ganha muito mais", disse.

Para o banqueiro central, isso demonstra a necessidade de avançar com "vários blocos" nessa agenda. "E acho que os blocos têm de ter alguma combinação de um sistema de pagamentos instantâneo e programável, um Open Finance que seja amplo e inserido no trilho, e uma tokenização que explore a capacidade de ter um marketplace de finanças em um ambiente", disse.