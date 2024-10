Campos Neto: difícil imaginar juros muito mais baixos sem choque fiscal positivo

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, repetiu novamente que todas as quedas sustentáveis de juros no Brasil estiveram relacionadas a choques fiscais positivos. Ele concedeu entrevista à rede norte-americana CNBC.

"É muito difícil imaginar uma situação em que, partindo de agora, nós somos capazes de ter juros muito menores do que hoje, a menos que nós sejamos capazes, de alguma forma, de produzir um choque positivo no lado fiscal", afirmou Campos Neto.

Indagado sobre a situação fiscal do Brasil, ele afirmou que o aumento da dívida é um problema global.