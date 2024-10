Campos Neto diz não achar que as eleições nos EUA vão influenciar tanto assim os mercados

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse ter uma visão "mais cética" sobre a capacidade de as eleições dos Estados Unidos influenciarem os mercados financeiros. Em uma entrevista à rede norte-americana CNBC, ele afirmou que esses efeitos podem ser mais limitados.

Campos Neto também voltou a dizer que as propostas em discussão nas eleições dos Estados Unidos - com aumento do protecionismo, combate à imigração e expansão fiscal - indicam uma inflação mais alta no país. Isso, ele afirmou, pode levar os juros americanos a estacionarem em um nível mais alto.

"Se esse for o caso, talvez os juros dos EUA não possam cair tanto quanto iriam. E, se esse for o caso, há um impacto para os mercados emergentes", afirmou Campos Neto. "Pode impactar a maneira como os mercados emergentes lidam com seus próprios problemas, porque isso impacta o custo de financiamento globalmente."