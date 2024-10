Inflação na zona do euro está caindo mais rápido do que o esperado, afirma dirigente do BCE

Um recuo mais rápido do que o esperado na inflação da zona do euro permitirá que o Banco Central Europeu (BCE) corte novamente as taxas de juros em um futuro próximo. A avaliação é de Robert Holzmann, dirigente do BCE e presidente do BC da Áustria.

Em evento do Fórum Global de Regulamentação da Bloomberg, Holzmann disse que a decisão da semana passada de cortar os juros em um quarto de ponto foi a "escolha certa" e acrescentou que "o processo deflacionário está muito mais rápido do que pensávamos".