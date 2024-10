Cenário de 'soft landing' na economia dos EUA é o mais provável, diz Campos Neto

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, repetiu em entrevista à rede americana CNBC que considera o cenário de "soft landing" na economia americana mais provável.

"Achamos que podemos dizer isso cada vez mais", ele afirmou. "Mas eu diria que a probabilidade do cenário de 'hard landing' diminuiu, e que a do cenário de 'no landing aumentou.'"

Segundo o banqueiro central, um "soft landing" da economia americana seria importante para o restante do mundo, especialmente para países que estão calibrando as suas políticas monetárias.

Falando sobre a inflação, Campos Neto disse que a grande dúvida é justamente como as condições financeiras podem não estar restritivas o bastante para frear as economias, em meio a juros altos.

"Essa é a questão, eu acho, que as pessoas estão perguntando não apenas no Brasil, mas em diferentes lugares", ele disse, citando a expansão fiscal e algumas mudanças estruturais como possíveis explicações desse fenômeno.