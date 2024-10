FMI projeta alta de 3,1% do comércio global em 2024 mesmo com aumento de restrições

O Fundo Monetário Internacional (FMI) projeta que o comércio global continuará a crescer em linha com o Produto Interno Bruto (PIB), atingindo um crescimento médio anual de 3,25% em 2024 e 2025, após um período de quase estagnação em 2023. No relatório Perspectiva Econômica Mundial (WEO, na sigla em inglês), divulgado nesta terça-feira, o FMI pontua que apesar do aumento das restrições que afetam o comércio entre blocos geopoliticamente distantes, a proporção do comércio em relação ao PIB deve permanecer estável. Para o fundo, o comércio intrabloco e com países terceiros tem compensado, até o momento atual, o impacto dessas limitações entre blocos de perfis geopolíticos diferentes.

Nas projeções do FMI, o volume do comércio global, incluindo bens e serviços, deve crescer 3,1% em 2024 e 3,4% em 2025, estimativas que foram mantidas inalteradas em relação ao relatório anterior do fundo divulgado em julho.

O FMI revisou em baixa as projeções de expansão de exportações e importações das economias avançadas em relação ao documento anterior. Agora, espera-se alta de 2,1% e 2,4% das importações por essas economias, respectivamente, em 2024 e 2025, na comparação com 2,4% e 2,7% previstos em julho. Quanto às exportações, o FMI projetou expansão de 2,5% em 2024 e 2,7% em 2025, ante prognósticos anteriores de alta de 2,6% e 2,9%.

Para as economias emergentes e em desenvolvimento, o FMI trouxe revisões em alta. O crescimento das importações deve ser de 4,6% em 2024 e 4,9% em 2025, um incremento de 0,4 ponto porcentual e 0,1 ponto porcentual ante as projeções de julho. Os prognósticos para as exportações contemplam incremento de 4,6% para 2024 e o próximo ano. No documento anterior, o cenário era de alta de 4,2% em 2024 e 4,1% em 2025.